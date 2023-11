One Punch Man 197, data di uscita e teorie: cosa ne sarà di Sonic?

Il manga di One-Punch Man ci ha lasciato con sempre più enigmi da risolvere: i fan attendono con trepidazione l'uscita del capitolo 197, ma quando uscirà e cosa succederà? Ecco le teorie sul futuro di Sonic e dell'opera. Attenzione agli spoiler!

Nel capitolo 196 di One Punch Man, dopo alcune rivelazioni scioccanti da parte dell'eroe di Classe-S Blast, abbiamo visto Flashy Flash ricevere una lettera da parte di Speed-o'-Sound Sonic che lo informa del ritorno di "quell'uomo", chiedendo a Flash di raggiungerlo in un "posto preciso".

Il capitolo 197 potrebbe mostrare la lotta tra i due ex amici, Flashy Flash e Sonic. Non possiamo assolutamente prevedere, tuttavia, chi potrebbe risultare vincitore da questo combattimento e se quest'incontro distruggerà o migliorerà il rapporto fra i due ninja. Il prossimo numero di One-Punch Man potrebbe anche concentrarsi su Blast e Saitama, dato che entrambi sono diretti verso Empty Void, alias "quell'uomo".

Secondo la normale tabella di marcia il capitolo 197 di One Punch Man uscirà giovedì 30 novembre 2023 alle 12:00 JST, che per noi corrispondono alle ore 4:00 del giorno dopo. Come sempre, il nuovo numero sarà disponibile sul sito Tonari no Young Jump di Shueisha. Purtroppo, sarà disponibile solo in giapponese, per cui bisognerà aspettare un po' per leggerlo in italiano o almeno in inglese. Noi vi aggiorneremo su cosa succederà nel prossimo numero nel momento in cui uscirà.