ONE-PUNCH MAN 198: la battaglia di Sonic e Flashy contro i Tenin si fa dura

Il capitolo 198 di One-Punch Man, se gli spoiler trapelati in rete si rivelassero veri, sarà molto breve. Si parla di sole undici pagine: un numero bassissimo, che per certi versi ha scosso la community degli appassionati. Ciò, però, non vuol dire che il prossimo numero del manga sarà avido di contenuti. Attenzione, seguono spoiler sui recenti eventi del manga di One Punch Man.

Dopo il colpo di scena del capitolo 197 di One-Punch man, i lettori sono fortemente desiderosi di scoprire come terminerà lo scontro che coinvolge Sonic, Flashy e i Tenin.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, il capitolo 198 approfondirà il rapporto tra i due ninja, svelando di più sul profondo legame che li lega. È fondamentale infatti ricordare che, nei capitoli più recenti, sia One che Murata si sono soffermati parecchio sul passato di Sonic e Flashy e sull'origine della loro amicizia.

Il nuovo capitolo mostra anche un Sonic facilmente sconfitto dai Tenin: ciò non può che far male ai supporter del guerriero, convinti che il loro beniamino fosse diventato finalmente più forte nel corso della storia. Flashy sarà quindi in grande difficoltà, dato che dovrà sopperire alla mancanza di aiuto da parte del ninja "supersonico".

I fan hanno chiesto spiegazioni agli autori del manga sulla brevità del capitolo, ma la risposta sembra essere quasi scontata: il fenomenale tratto di disegno di Murata non permette uscite troppo lunghe. Un artista di questo calibro non può che costringere una serie da lui disegnata ad un'uscita irregolare per offrire il massimo delle sue capacità in ogni vignetta. Siete soddisfatti di cosa succederà nel capitolo 198? Mentre aspettiamo i vostri feedback, vi informiamo che presto One-punch Man farà parte di un progetto su Dragon Ball.