One-Punch Man 198, data di uscita e teorie: l'amicizia perduta di quei due ninja

Il manga di One-Punch Man si è appena immerso in un combattimento eccezionale tra ninja e i lettori non vedono l'ora di scoprire chi ne uscirà vincitore. Ma cosa succederà nel prossimo capitolo in uscita e cosa c'è da aspettarsi? Occhio agli spoiler sugli ultimi numeri di OPM.

Il manga di One-Punch Man segue un calendario di uscita bisettimanale, per cui ci aspettiamo che il capitolo 198 di One Punch Man verrà pubblicato sul sito Tonari no Young Jump di Shueisha il giorno giovedì 14 dicembre 2023, in giapponese, alle 12:00 JST, corrispondenti alle 4:00 del mattino nel nostro fuso orario. Intanto, facciamo insieme il punto di quanto successo fino all'ultimo capitolo: il 197.



Il capitolo 197 di One Punch Man ha narrato lo scontro di due potenti ninja: Flashy Flash e Speed-o'-sound Sonic. Come abbiamo appreso nei numeri precedenti, entrambi provengono dallo stesso villaggio e sono amici d'infanzia, ma qualcosa nel loro rapporto è andato storto.



Nel presente della storia, i due si trovavano a combattere fra loro, ma la loro battaglia è stata interrotta dall'Heavenly Ninja Party, un gruppo composto da ventuno ninja estremamente forti dell'ormai distrutto Villaggio Ninja. Alla fine, i due rivali decidono di fare squadra per sconfiggere questi nuovi nemici.

Senza dubbio, il capitolo 198 riprenderà da dove si è interrotto l'ultimo numero. La battaglia tra Flashy Flash e Sonic contro l'Heavenly Ninja Party continuerà e quest'ultimo potrebbe dare filo da torcere ai nostri eroi. Tuttavia, è probabile che i due compagni possano sconfiggerli e unirsi a Saitama e Blast, che nel frattempo hanno raggiunto "quell'uomo", alias Empty Void, l'eroe di Classe-S e fondatore del Villaggio Ninja, e che abbiamo scoperto essere una vecchia conoscenza di Blast in One Punch Man.