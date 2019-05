One Punch Man 2, ammiriamo una bellissima Tatsumaki in abiti casual

ONE è uno scrittore incredibilmente talentuoso, un autore celebre nel suo panorama grazie alla sua tecnica che ha reso il suo One Punch Man famoso anche in occidente. L'anime, che si sta recentemente arricchendo di una seconda stagione, ha permesso alla popolarità dell'opera di espandersi grazie a personaggi estremamente eccentrici.

Questa eccentricità delle figure unite a quel bizzarro sentore comico hanno reso l'opera il gioiellino che è oggi, conosciuta e apprezzata ovunque. Le avventure di Saitama e il suo allievo Genos sono un tripudio di ironia e divertimento, con una componente action che tramanda dal manga pura epicità. Tuttavia, nonostante una seconda stagione che è stata vittima di un calo di qualità per via del cambio di studio, il titolo non ha smesso di entusiasmare la sua cerchia di appassionati, ottenendo risultati apprezzabili anche nel nostro Paese.

I personaggi dell'opera sono i veri punti di forza di One Punch Man, ricchi anche di figure femminili che sono divenute letteralmente beniamini del pubblico. Non solo Fubuki, dunque, casualmente il personaggio femminile più amato della serie, ma anche Tatsumaki, la potentissima eroina di classe S apparsa anche nell'ultimo episodio dell'anime. Nome in codice Tornado, l'eroina è stata rappresentata in una bellissima illustrazione da parte di di un fan, un certo HakaseLuddite, che ha disegnato la furia esper in abiti casual, ottenendo un risultato delizioso e genuino, che non possiamo negare di averci stupito. Complice un'eleganza e una bellezza non da poco, siamo sempre stati abituati a vedere Tatsumaki con il suo classico abbigliamento, rendendo speciale e particolare questa curiosa illustrazione.

E voi, cosa ne pensate del disegno che trovate in fondo alla pagina?