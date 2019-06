One Punch Man 2, ancora un'amnesia per la minaccia Garo?

L'anime di One Punch Man 2 continua la sua scalata verso il successo con un nuovo episodio che, in una catena impossibile da spezzare, non frena il ciclo di alti e bassi di una serie che comunque sta dando le sue soddisfazioni.

L'ultima puntata, infatti, ha mostrato una delle scene di combattimento più epiche di tutta la stagione, grazie al solito Kenichiro Aoki, ormai colonna portante delle animazioni più solide di tutta la produzione firmata J.C. Staff. Tra gli alti e bassi, dunque, di cui lui si erge sicuramente come il picco più elevato, vediamo un Garo che non è riuscito a liberarsi dall'accerchiamento eseguito dagli eroi di classe A e B, che hanno colto alla perfezione l'occasione di un personaggio estremamente ferito a seguito del suo combattimento con Watchdog man.

Tuttavia, la sua parentesi d'azione che lo ha visto nuovamente protagonista di uno scontro inizia dove eravamo rimasti con lo scorso episodio, con Saitama che lo aveva atterrato con un solo colpo durante la sua passeggiata insieme a King. Ed è proprio a seguito di questo potente colpo che Garo pare esserne uscito nuovamente con un'amnesia, la stessa di cui aveva patito con suo il primo incontro con l'eroe soprannominato Mantello Pelato. Una sorta di allergia al nostro protagonista che gli ha fatto credere di aver ricevuto una bella batosta da King, il falso eroe di classe S svelatosi essere in realtà un codardo.

Staremo a vedere, con la prossima puntata, le reazioni di un Garo esausto e come tenterà di covarsi dall'impiccio delle mani degli eroi. E voi, invece, cosa ne pensate di quest'amnesia?