One Punch Man 2, l'anime censura una scena di Garo

Tanti alti per l'ultimo episodio di One Punch Man , che ha reso protagonisti diverse scene di azione degne del nome che l'opera porta. Erede, infatti, di una prima stagione pazzesca e fuori dall'ordinario, J.C. Staff è alle prese con un lavoro che deve rispecchiare le aspettative dei fan e la qualità che il titolo merita.

Finalmente, la seconda stagione di One Punch Man 2 pare aver acceso i motori, sfornando il miglior combattimento di Garo fino ad ora, con animazioni di tutto rispetto e un dinamismo fresco e genuino, che per un attimo ci ha balzati a qualche anno fa, con la resa visiva della prima serie.

Ma se per certi versi non è tutto ora ciò che luccica, molto curiosa è la scelta dello studio dietro l'ultimo episodio della season 2 nel censurare una scena, che vede protagonista Garo. Lo sfondo della scena è l'attimo in cui il nuovo nemico ha appena sconfitto Spring Mustachio e sta per approcciarsi a eliminare anche Golden Ball che, poco prima di essere sconfitto definitivamente, gli dice di non peccare d'arroganza non montandosi la testa. Ovviamente, Garo, risponde che sta studiando tutte le mosse dei suoi avversari, diventando sempre più forte a ogni combattimento, e per questo motivo può permettersi di essere arrogante quanto vuole.

La scena, viene seguita dal manga con un dito medio alzato della temibile minaccia, al contrario dell'anime che si "accontenta" di un pollice in giù. Nonostante la cosa per molti possa non esser di particolare importanza, resta comunque un caso che un gesto simile possa essere comunque censurato, generando non poche polemiche e curiosità. L'ultimo episodio, inoltre, ha evidenziato l'incredibile differenza di potere tra Garo e Saitama, che sia solo quest'ultimo l'unico a poterlo fermare?

E voi, che pensate della censura, che potete vedere in calce all'articolo?