One Punch Man 2: arriva una bizzarra action figure di Saitama... in bagno?

Il fantastico mondo immaginato da ONE e Yusuke Murata, One Punch Man, è ricco di episodi e momenti esilaranti, merito soprattutto dell'ingenuità del proprio protagonista. La sua indole, infatti, insieme al suo potere senza eguali sono un perfetto contrappasso di ironia e scene di puro divertimento.

La polemica sul comparto tecnico, che ha trovato negli ultimi giorni ingenti modifiche nell'edizione home video di One Punch Man 2, non ha comunque oscurato quell'alone comico che contraddistingue l'immaginazione di ONE. I siparietti che circondano la produzione, infatti, sono alcune delle sequenze più amate dai fan, soprattutto nei riguardi del proprio protagonista.

E proprio per omaggiare questa grandissima componente esilarante, NF Studio ne ha approfittato per realizzare una speciale action figure dell'eroe più forte al mondo alle prese con una pausa toilet. Il modellino in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, riprende una buffa scena dell'anime durante la saga del torneo in cui Saitama ha preso in prestito le sembianze di Charanko. La figure, prevista al debutto nei primi mesi, è già disponibile al preordine tramite il link alla fonte alla modica cifra di 30 dollari di Singapore (circa 20 euro).

E voi, invece, cosa ne pensate di questa bizzarra action figure di Saitama in bagno? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver letto la nostra Recensione della controversa seconda stagione di One Punch Man.