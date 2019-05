One Punch Man 2, in arrivo una nuova action figure di Saitama

Mentre il conto alla rovescia che ci condurrà all'atteso settimo episodio dell'anime di One Punch Man 2 sta per scoccare la sua fine, emergono online nuovi dettagli circa il merchandise dell'omonima opera che si sta per arricchire di un nuovo modellino dedicato a Saitama.

Nome in codice Mantello Pelato, l'eroe più forte tra gli eroi è il beniamino di una generazione, un uomo divenuto troppo potente a seguito di un estenuante allenamento, che ha trasformato il celebre personaggio in una vera e propria icona dell'animazione action occidentale. La seconda stagione della serie affidata allo studio J.C. Staff non è stato assolutamente esente da critiche, infatti, l'adattamento televisivo ha percepito un sensibile calo grafico facilmente apprezzabile, complice anche una produzione e un calendario dei lavori non perfettamente accessibile.

In ogni caso, non solo l'anime è spopolato ovunque, com'era facilmente immaginabile, ma ha riscosso un discreto successo soprattutto a livello di merchandise che si arricchirà ben presto con una nuova action figure. Il nuovo modellino, prodotto da Good Smile Company, raffigura il protagonista Saitama nell'atto di sferrare un potente pugno, e sarà distribuito nel mese di settembre dopo un precedente preordine. La figure è attestata sui 30 euro e con un'altezza di 170mm si pone come un oggetto estremamente accattivante, nonostante la resa sia più che discreta. Ne approfittiamo per ricordarvi che stasera, alle 20, uscirà l'episodio 7 di One Punch Man 2 su VVVVID, dove potete ammirare in anteprima le prime immagini ufficiali direttamente dalla puntata.

E voi, cosa ne pensate della action figure di Mantello Pelato? La acquisterete?