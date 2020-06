One-Punch Man 2: alcuni artwork ci mostrano un 'dietro le quinte' del gran finale

Tra le produzioni cartacee e animate che nel corso di questi ultimi anni sono riuscite a conquistare il pubblico, è impossibile non citare l'epopea di One-Punch Man, serie manga successivamente trasposta in un anime che è riuscito a stupire l'utenza grazie a un'idea di fondo che ha saputo rivoluzionare un intero genere.

Come probabilmente ricorderete, proprio il finale della seconda stagione della serie animata seppe far parlare parecchio di sé, con il caro vecchio Saitama ritrovatosi a dover affrontare una delle sue più grandi battaglie contro la Monster Association, uno scontro che numerosissimi fan ricordano tutt'oggi con estrema felicità.

Ebbene, Chikashi Kubota, director della produzione animata, ha deciso di svelare ai fan i retroscena di quell'ultimo scontro. L'uomo è assai amato dal pubblico per le numerose opere a cui ha lavorato - tra i quali figurano anche One Piece e Gurren Lagann - e non dovrebbe quindi stupire la libertà datagli anche nel mostrare dei "work in progress" o dietro le quinte particolarmente apprezzati. In particolare, Kubota ha recentemente condiviso su Twitter alcuni artwork visionabili a fondo news e dedicati proprio al finale della serie animata, un susseguirsi di splendidi disegni che mettono in mostra l'ottimo lavoro svolto durante tutto il processo creativo dell'opera.

