One-Punch Man 2: l'autore originale ONE dedica un disegno al terzo episodio

La seconda stagione di One-Punch Man è finalmente iniziata e di recente è stata pubblicata la prima immagine del terzo episodio. Anche questa volta, come già accaduto con lo scorso secondo episodio, l'autore originale del manga ONE ha pubblicato un disegno per l'arrivo del terzo episodio della serie animata.

Nel secondo episodio dell'anime di One-Punch Man abbiamo potuto assistere alla rivelazione della potenza di Tormenta durante il violento scontro con il protagonista Saitama. Nonostante il cambio di studio non particolarmente apprezzato dai fan, che ha portato la serie dalle mani di Madhouse a quelle di JC Staff, la serie sta avendo un grande seguito.

Pochi giorni fa, Yusuke Murata ha realizzato un fantastico disegno di Garo. Per chi non lo sapesse, Murata è il disegnatore del manga di One-Punch Man, il cui creatore originale è l'autore ONE. Ed è proprio quest'ultimo che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Twitter personale un simpatico disegno per celebrare l'arrivo del terzo episodio della serie, che potete trovare in calce alla notizia.

Andando a vedere nel dettaglio il disegno pubblicato dall'autore è possibile trovare Saitama mentre pesca un coccodrillo. Ebbene sì. l'autore originale non si smentisce mai e anche questa volta ha messo il suo protagonista in una situazione assurda, soprattutto data la sua forza fuori dal comune. Inoltre, il suo stile aumenta ulteriormente l'effetto comico dell'illustrazione.

Per chiunque fosse interessato, vi ricordiamo che il terzo episodio di One-Punch Man Stagione 2 è in arrivo martedì 23 aprile alle ore 20 su VVVVID.it in contemporanea con il Giappone e sottotitolato in italiano.