One-Punch Man 2, chi è l'uomo comparso nei secondi finali?

Ogni episodio di One-Punch Man propone una sorta di finale segreto dopo i titoli di coda: in quello dell'episodio 4 della Stagione 2 ha fatto il suo esordio un misterioso personaggio, ma di chi si tratta?

Senza farvi troppi spoiler, parliamo di un personaggio che diventerà fondamentale nell'arco narrativo corrente, e che potrà dimostrare tutto il suo potenziale durante il Torneo di Arti Marziali al quale Saitama si è iscritto sotto la falsa identità di Charanko.

Il suo nome, in ogni caso è Suiryu e il fatto di essere un giovane molto popolare soprattutto tra le ragazze, grazie soprattutto al suo fascino, è un suo tratto distintivo. Non solo: si tratta di un guerriero incredibilmente abile, che durante la competizione avrà modo di dimostrare tutto il suo valore.

Non vi anticipiamo nient'altro, in caso non siate lettori del manga di ONE e Yusuke Murata e, dunque, non vogliate ulteriori spoiler su un personaggio che svelerà tutte le sue carte nel corso della Stagione 2 di One-Punch Man.

Intanto ricordiamo che l'episodio 5 uscirà proprio stasera, in simulcast su VVVVID.it con sottotitoli in italiano.