One Punch Man 2, come ha reagito Saitama al suo soprannome?

Ogni eroe che si rispetti non può non avere un soprannome dedicato, un nickname facilmente riconoscibile e intuitivo, ma soprattutto che sintetizzi i caratteri generali di un determinato personaggio. Non poteva quindi che colpire dritto dove fa più male al povero Saitama, protagonista di One Punch Man 2, che sul suo soprannome ha molto da ridire.

Di certo, l'eroe tra gli eroi della serie animata più folle della stagione primaverile, non ha avuto la stessa fortuna dell'uomo ragno, con il suo bellissimo soprannome Spider-Man. Saitama, nonostante possegga una forza totalmente non ordinaria e un potere da far impallidire qualsiasi altro eroe, non brilla sicuramente di fortuna, e non possiamo biasimarlo se il nickname "Mantello Pelato" non gli sia andato molto a genio.

Il terzo episodio di One Punch Man è ormai stato trasmesso da qualche giorno, ma non riesce a far smettere di parlare di sé per via dei sui venti minuti ricchi di dettagli, che necessitano di essere presi in considerazioni, data l'importanza della serie, sia visivamente che comicamente. Il soprannome da eroe dell'eroe pelato, infatti, ha generato molta ilarità tra i fan, rigorosamente alle spalle del diretto interessato che di ridere non ne aveva sicuramente voglia.

La scena inizia con Charanko, allievo di Bang, mentre si chiedeva il motivo per il quale il suo maestro avesse cacciato tutti dal suo dojo. La riflessione, alimentata da Genos, ha fatto scatenare nella mente di Saitama un monologo interiore riguardo il nome da eroe, Silverfang, dell'anziano maestro di Classe S. Soffermandosi a pensare al soprannome, infatti, il nostro protagonista si è sentito divorato dalla tristezza per via del suo buffo soprannome, non considerato per nulla "figo" e poco distintivo.

Il nuovo episodio di OPM 2 è stato pienamente soddisfacente, sia visivamente, grazie alle scene di azione, che grazie alla comicità della puntata, complice soprattutto il momento che ha scatenato i fan tra Saitama e la banana.

E voi, cosa ne pensate del soprannome Mantello Pelato?