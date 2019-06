One-Punch Man 2: il creatore della serie rende divertente il ritardo dell'episodio 9

La seconda stagione di One-Punch Man è arrivata al climax del Super Fight Tournament, che ha visto una conclusione tragica con la carneficina di Gouketsu, che tra i vari caduti ha coinvolto Suiryu. Tuttavia, gli appassionati di One-Punch Man non hanno potuto scoprire come andrà avanti la storia, dovendo restare in attesa un'altra settimana.

Infatti, come ben saprete, One-Punch Man 2 ha saltato la data di pubblicazione dell'episodio a causa degli OPEN di tennis questa settimana, con la conferma che l'episodio 9 arriverà il prossimo martedì 11 giugno.

Il rinvio dell'episodio sembra non essere andato giù alla maggioranza e i fan sembrano disperati per l'episodio saltato, divenendo l'attesa di questa settimana quasi insopportabile. Per fortuna, viene in nostro soccorso il creatore del manga di One-Punch Man, ONE, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter personale, un disegno che sdrammatizza e prende in giro l'evento.

All'interno del post in calce alla notizia, è possibile vedere lo sketch realizzato da ONE, che ci mostra tre dei personaggi principali della serie durante una partita di tennis. Stiamo parlando del protagonista Saitama, insieme al suo allievo Genos e il ninja Sonic, mentre il cyborg Genos colpisce a tutta forza una palla diretta verso Sonic.

Sembra che ONE sia riuscito nel suo intento, mentre vi ricordiamo che di recente abbiamo parlato del possibile motivo che si cela dietro al problema delle animazione di One-Punch Man 2, realizzata dallo studio JC Staff.