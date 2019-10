One Punch Man 2: Crunchyroll Italia ne annuncia l'uscita sulla propria piattaforma

One Punch Man. Una delle serie rivelazione degli ultimi anni. Capace di appassionare una moltitudine di persone in tutto il mondo pur avendo di base uno stile davvero strano. Forse possiamo dire ridicolo fino all'inverosimile, con un protagonista tutto fuorché che carismatico, eppure eccolo acclamato da tutti, specie dopo l'uscita in TV.

Lo sappiamo, One, il mangaka della serie in questione, è famoso per lo stile stravagante che conferisce alle sue opere, specialmente al protagonista, delle sue opere. Lo abbiamo visto con One Punch Man e lo ha riconfermato anche con Mob Psycho 100. Ha uno stile tutto suo e un modo di raccontare le storie come nessun altro. E possiamo dire che è proprio questa peculiarità ad aver fatto la sua fortuna.

Grazie al non-carisma di Saitama è riuscito a toccare i cuori delle persone e a far sbarcare la sua opera anche sul piccolo schermo. Infatti nel 2015 è uscita una prima stagione, poi seguita 4 anni dopo da una seconda, mandata in onda nella primavera di quest'anno.

Proprio in merito al sequel, in queste ore è giunta la notizia che Crunchyroll Italia renderà disponibili gli episodi, come annunciato da loro sulla propria pagina Facebook. Come potete vedere in calce all'articolo, il post è correlato da un bellissimo video anteprima di One Punch Man 2 e una semplice didascalia che ne comunica l'uscita. Non viene menzionata la data, però, spulciando sul loro sito, abbiamo scoperto che questa c'è ed è prevista per la giornata di domani. Infatti, venerdì 25 ottobre gli episodi della seconda stagione di Saitama e compagni saranno disponibili sulla piattaforma di streaming anime.

L'avete già vista o avete intenzione di vederla? Cosa ne pensate della serie firmata One? Fatecelo sapere nei commenti.

