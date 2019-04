One-Punch Man 2: ecco il debutto del nuovo look di Saitama

Dopo un inizio di stagione un po' criticato, la nuova seconda stagione di One-Punch Man, realizzata dallo studio JC Staff, ci ha presentato un terzo episodio pieno di momenti interessanti. Dopo il primo grande scontro tra Garo e Tanktop Master, l'episodio ci ha mostrato la preparazione di Saitama per il torneo, con il suo nuovo esilarante look.

La seconda stagione One-Punch Man si sta preparando per il nuovo grande arco narrativo che vedrà Garo continuare la caccia all'eroe e dopo le critiche legate alle qualità delle animazioni, questa volta le polemiche sono arrivate a causa di una censura in una scena di Garo. Nel mentre, però, abbiamo anche assistito all'interesse di Saitama verso il mondo delle arti marziali.

Infatti, a seguito di vari eventi, Saitama ha deciso di partecipare ad un torneo di arti marziali, in cui il vincitore si porterà a casa una cospicua somma di denaro. L'unico problema per il nostro protagonista pelato, è che dovrà travestirsi come uno degli allievi di Bang.

Il risultato di questa serie di eventi, è la buffa immagine che trovate in calce alla notizia, che ci presenta Saitama con indosso una ridicola (ed economica) parrucca arancione. Nonostante quindi sia contro le regole che qualcun altro partecipi al torneo, Saitama riesce solo a pensare al premio di tre milioni di yen.

Inoltre, la parrucca ha portato ad altre due scene divertenti. La prima ha visto Saitama mentre acquista, al prezzo di tre mila yen, la parrucca. In quel momento incontra il terribile Garo, che viene atterrato dal nostro protagonista da un singolo colpo decisamente poco impegnato. La seconda invece è arrivata dopo i titoli di coda, con Genos che, dopo aver notato il suo maestro indossare la parrucca, ha pensato che sentisse la mancanza dei capelli e come risposta ha chiamato il dottor Kuseno per realizzare capelli in fibre artificiale per Saitama.

Durante il terzo episodio, si anche parlato del passato di Garo. Vi ricordiamo infine, che One-Punch Man 2 è disponibile in streaming legale su VVVVID, sottotitolato in italiano e in simulcast con il Giappone.