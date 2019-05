One Punch Man 2, diffuse in rete le prime immagini dell'episodio 7

La nuova serie di One Punch Man 2 ha presentato nuovi e interessanti personaggi che si stanno rivelando particolari figure misteriose. Non stupiscono, dunque, la velocità degli eventi che stanno iniziando a muoversi sempre più rapidamente, fornendo le basi per un arco narrativo ricco di colpi di scena.

Proprio nell'ultima puntata, la sesta, infatti, era stato presentato nelle scene finali dell'episodio una nuova minaccia, il Re dei Mostri, che aveva tutti i presupposti per essere un nemico terribilmente potente. E il che preoccupa considerato che Saitama, al momento, è alle prese con il torneo di arti marziali e potrebbe non essere immediatamente reperibile e disponibile per fronteggiare il nuovo terribile ostacolo.

Come se non bastasse, alle spalle di tutta questa spiacevole situazione il temibile Garo è ancora in circolazione, alle prese con lo scontro con Watchdog man che prenderà luogo nel nuovo episodio. E a proposito della nuova puntata, il profilo ufficiale Twitter della produzione dell'anime ha diffuso in rete le prime immagini dell'episodio 7, che trovate in fondo all'articolo. Inoltre, sempre la scorsa settimana, è tornata sul palco delle attenzioni nientemeno che la potentissima eroina di classe S Tornado, forse simbolo di un prossimo ritorno nel panorama dei personaggi principali.

In ogni caso, siamo certi che la nuova puntata che andrà in onda alle 20 di questa sera su VVVVID sarà ricca di colpi di scena, nella speranza che mantenga uno standard qualitativo all'altezza di un titolo che merita una qualità all'altezza dell'opera che rappresenta.