One-Punch Man 2: disponibile da oggi la nuova action figure dedicata a Garo

Procede la collezione di Nendoroid di One-Punch Man, la fortunata saga curata da ONE e Yusuke Murata, grazie alla nuova action figure dedicata al cacciatore di eroi Garo. Le prevendite per il pupazzetto sono state aperte poche ore fa, ma i pezzi disponibili stanno andando letteralmente a ruba.

Per chi non lo sapesse, i Nendoroid sono delle action figure di piccole dimensioni prodotte dalla Good Smile Company, riproducenti alcuni personaggi di anime e manga in stile Chibi o Super Deformed. L'altezza dei pupazzi è di circa dieci centimetri e i volti e le parti del corpo sono movibili e intercambiabili: in questo modo i personaggi possono assumere una vasta gamma di posture differenti.

Il profilo Twitter ufficiale di One-Punch Man ha aperto poche ore fa le prenotazioni per il Nendoroid dedicato a Garo, scrivendo sul post reperibile in calce quanto segue: "Le prenotazioni per il Nendoroid Garou Super Movable Edition sono aperte! Grazie alle varie parti a vostra disposizione potrete giocare in tanti modi diversi! I preorder rimarranno aperti fino alle ore 21:00 del 31 luglio 2019, mentre l'action figure sarà spedita a novembre! Fai una prenotazione!"

Il prezzo di lancio del prodotto sarà di 4636 yen, ovvero di circa 40€. Il pupazzetto, come potete vedere, potrà anche essere modificato in modo da riprodurre il famoso stile di combattimento Water Stream Rock Smashing Fist (Colpo dell'acqua che frantuma la roccia nella versione italiana) inventato da Bang.

Cosa ne dite? Vi piace questo pezzo da collezione?