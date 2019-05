One-Punch Man 2, il primo (e velocissimo) incontro di Saitama al Super Fight 22

Forse qualcuno non l'ha notato, ma nel quinto episodio di One-Punch Man Stagione 2 c'è stato spazio anche per il primo incontro di Saitama al Super Fight 22. Come? Ovviamente nella scena dopo i titoli di coda!

Mentre, in svariate città, si consumano violenti scontri tra Eroi ed Esseri Misteriosi (abbiamo già visto in azione Metal Bat e ci prepariamo a un duello tutto femminile), Saitama e Genos si trovano al Super Fight 22, il Torneo di Arti Marziali presso il quale il protagonista si è iscritto a nome di Charanko per andare alla ricerca di avversari degni di lui.

Il suo avversario è Zakkos, un individuo estremamente borioso che crede che il livello di Charanko-Saitama sia infimo. Sarà estremamente sorpreso, nella scena dopo i titoli di coda dell'episodio 5 di One-Punch Man 2, di essere sconfitto con soltanto un veloce schiaffo da parte del suo sfidante.

Apprendiamo poi che Zakkos aveva partecipato al Torneo per riscattare il suo nome agli occhi della fidanzata, alla quale avrebbe voluto chiedere di sposarlo al termine dei combattimenti. Nono solo poi l'uomo ha perso, ma si scopre - per bocca del commentatore - che la sua amata non era neanche presente tra il pubblico.

Intanto, mentre Saitama troneggia sul ring dopo aver sconfitto Zakkos, il misterioso Suiryu lo osserva con un sorriso sul volto...