One-Punch Man 2: l'edizione Home Video è stata rimandata di due mesi in Giappone

La seconda stagione di One-Punch Man, arrivata all'episodio 10, sta viaggiando verso la sua conclusione. Le vicende che coinvolgono l'assalto degli esseri misteriosi e la sortita di Garo contro gli eroi stanno per avere fine, con i fan che aspettano di procurarsi l'edizione Home Video dell'anime per sperare anche in qualche miglioria dal punto di vista tecnico.

A questo proposito, il sito ufficiale di One-Punch Man ha rivelato che lo staff dell'anime ha rimandato l'uscita delle edizioni Blu Ray /DVD della seconda stagione di ben due mesi. La data d'uscita originaria era prefissata per il 27 Agosto 2019, con l'edizione Home Video composta da uno speciale OVA di 10 minuti intitolato "Saitama e quelli con normali abilità".

L'edizione in questione è stata spostata al 25 Ottobre, mentre ci saranno altre 5 pubblicazioni Home Video che usciranno una volta al mese da Novembre fino a Marzo 2020. Il video che potete visionare qui sopra vi mostra la pubblicità per l'edizione in uscita ad Ottobre.

Il sito ufficiale non ha ancora confermato se queste altre tirature includeranno degli OVA speciali, proprio come successo con quelle della prima stagione, tuttavia siamo certi che la prima mandata di Blu-Ray/ DVD sarà comprensiva di sottotitoli inglesi.

Da noi ci sarà ancora molto da aspettare, e nonostante le diverse critiche attribuite al comparto tecnico della stagione siamo sicuri che le edizioni home video riscuoteranno un discreto successo, dal momento che l'opera di One e Murata può contare su una nutrita fanbase di appassionati.

Mancano ormai due episodi alla conclusione della stagione e non vediamo l'ora di assistere agli ultimi sviluppi della storia. L'ultimo episodio di One-Punch Man ha citato Gohan di Dragon Ball, ve ne siete accorti?