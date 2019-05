One-Punch Man 2: l'episodio 6 ci ha mostrato un Essere Misterioso davvero macabro

L'invasione di Esseri Misteriosi ha raggiunto il suo apice in One-Punch Man Stagione 2. In particolare, nell'ultimo episodio, è comparsa una creatura dal potere davvero macabro.

Parliamo di Face Stealer, un Essere Misterioso dalla pelle interamente rossa (color carne, oseremmo dire) e pieno di cuciture su tutto il corpo. Il mostro brandisce anche due machete e sembra essere ossessionato dal... rubare le facce altrui. È quello che gli vediamo fare prima che Genos, il Demone Cyborg, faccia la sua comparsa per sconfiggerlo.

L'allievo di Saitama, mentre era intento a guardare il Super Fight 22, ha ricevuto una telefonata dall'Associazione degli Eroi in merito all'invasione di Esseri Misteriosi. Si è dunque precipitato all'esterno dell'arena per sistemare i mostri che minacciavano la popolazione nel territorio circostante. Dopo averne eliminati ben tre, l'eroe di Classe S ha affrontato Face Stealer.

Per fortuna il nostro non ha avuto troppe difficoltà: i nuovi poteri di Genos gli hanno permesso di sterminare gli Esseri Misteriosi con grande facilità. Il giovane ha quindi avuto diversi momenti di gloria dopo che gli ultimi episodi, per certi versi, avevano leggermente accantonato Genos.

Ricordiamo che l'episodio 7 di One-Punch Man 2 uscirà martedì prossimo, in simulcast su VVVVID.it, ovviamente in giapponese con sottotitoli in italiano.