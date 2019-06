One-Punch Man 2: l'episodio 9 ci svela la sorte di Goketsu!

Dopo una settimana di pausa, l'anime di One-Punch Man è tornato in onda con l'episodio 9. I minuti iniziali della puntata ci hanno svelato la sorte del malvagio Goketsu!

Il potente Goketsu si era reso protagonista di una carneficina al Super Fight 22, prima di allontanarsi verso il quartier generale degli Esseri Misteriosi e lasciare il povero Suiryu in balia di un neo-trasformato Bakuzan. Lp strepitoso salvataggio di Saitama, però, non solo ha messo fine alla vita di Bakuzan, ma ha persino determinato una violenta sconfitta per Goketsu!

Proprio così: Goketsu, così come Bakuzan prima di lui, è morto. Non abbiamo assistito al combattimento, ma dopo aver tranciato in due il suo precedente avversario Saitama si è lanciato nella direzione in cui si era incamminato Goketsu. In seguito vediamo soltanto che il protagonista scaglia la testa ormai senza vita del Mostro sul ring del Super Fight, di fronte a un sempre più stupefatto Suiryu.

In pochi minuti, dunque, Mantello Pelato ha ucciso due nemici che avevano messo in ginocchio l'intero gruppo di abili lottatori che hanno partecipato al Super Fight 22, confermando la sua potenza ormai inimmaginabile e lontana anni luce dalla portata di qualsiasi altro guerriero.

Ricordiamo che l'episodio 10 di One-Punch Man 2 sarà trasmesso martedì prossimo, 18 giugno, su VVVVID.