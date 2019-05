One-Punch Man 2, i fan stanno apprezzando la computer grafica!

Quest'ultima stagione dell'anime tratto dall'ottimo lavoro di ONE e Yusuke Murata non è mancata di critiche al comparto tecnico di One Punch Man 2, che ha più volte diviso i fan circa la qualità del prodotto. Pare che, tuttavia, a sorprendere nell'ultimo episodio gli stessi appassionati sia stato un fenomeno spesso polemizzato.

La computer grafica, o più semplicemente CGI, è una prassi che spesso, soprattutto nel mondo orientale e giapponese, viene criticata pesantemente per via della qualità troppo al di sotto di quella generale o delle possibilità. Per questo motivo, sono moltissime le volte in cui i fan si scatenano contro gli studi di animazione costretti ad usufruirne per motivi di tempistiche o difficoltà economiche. Ma quasi a paladino della tecnica mai amata dal pubblico, l'ultimo episodio di One Punch Man 2 si schiera a favore del fenomeno, contribuendo a una buona riuscita della disciplina informatica, provocando sul web reazioni tutto sommato molto più che entusiaste.

Proprio nel momento di debolezza, a causa delle animazioni non all'altezza della precedente stagione, la seconda serie sforna una computer grafica di discreto rispetto, protagonista la scena con il mostro Centipede. Le reazioni dei fan, di cui alcune potete leggerle in fondo alla news, sono un grande simbolo di apprezzamento a un anime che sta decollando nonostante le avversità, e che anzi, sembra sempre più inarrestabile. Un percorso indomabile, dato soprattutto dall'abilità dell'anime di giocare con la comicità e col dinamismo degli scontri, facendo impazzire l'internet con gag ricche di ilarità, come nell'episodio 3 con le banane di Saitama. L'anime sta certamente mostrando le sue carte migliori, nonostante un quarto episodio sotto tono rispetto alle aspettative, ma si prospetta ancora con più di un asso nella manica che si prepara a utilizzare con la prossima puntata.

E voi, cosa ne pensate delle reazioni degli appassionati di One Punch Man 2? Siete d'accordo con questa CGI o non vi piace affatto?