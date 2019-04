One Punch Man 2, un fan immagina King nel mondo di Le Bizzarre Avventure di Jojo

Non è servito molto tempo a One Punch Man 2 per diventare virale in tutto il web. Con il primo episodio, abbiamo potuto ammirare e scoprire il segreto di King, che ha reso l'eroe di Classe S protagonista di innumerevoli parodie. Una di esse, è in chiave Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Proseguono spedite le vicende di Saitama che ha tutte le intenzioni di aumentare di rank e diventare un rispettato eroe di Classe S. Il primo episodio dell'anime ha introdotto King, un eroe che solo con lo sguardo è stato in grado di immobilizzare dalla paura qualsiasi nemico. A causa di un fraintendimento, il personaggio si è trovato all'interno di un enorme guaio da cui non è più riuscito a uscirne. Infatti, trovatosi nel momento giusto al posto giusto, si è fatto notare involontariamente come l'eroe che in realtà non è, facendo incrementare la sua popolarità.

Nell'episodio che ha introdotto King, è stata mostrata la sua passione verso un particolare tipo di gioco visual novel, che viene preso come spunto da un fan in una simpatica parodia crossover. Unendo la sua figura alla tipica scena di Jojo in cui Dio Brando si preparava allo scontro contro Jotaro Kugo, di Stardast Crusaders, il risultato ottenuto è stato particolarmente simpatico. L'illustrazione di Tina Fate, che potete osservare in calce all'articolo, sprizza epicità e simpatia da tutti i pori, generando una sana risata che meritava di essere condivisa.

Vi ricordiamo che la nuova stagione dell'anime è disponibile in simulcast in Italia su VVVVID. La serie, inoltre, non è stata esente da critiche sul comparto tecnico di One Punch Man 2 ad opera dello studio J.C. Staff.

E voi, cosa ne pensate della simpatica illustrazione?