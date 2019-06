One-Punch Man 2: alcuni fan reputano 'offensivo' il design di Superlega Nerolucido

I fan di One-Punch Man Stagione 2 sono molto attenti, soprattutto quando si tratta di evidenziare le differenze rispetto alla prima season. Nella puntata numero 10 è ricomparso l'eroe di Classe S Superlega Nerolucido, ma il suo design è stato definito 'offensivo' dalla fanbase. Approfondiamo meglio la questione di seguito.

Tutto sta, a quanto pare, nel fatto che J.C. Staff ha leggermente scurito il colore della pelle dell'undicesimo Eroe di Classe S, mentre nella Stagione 1 (ad opera di MADHOUSE) Nerolucido aveva una carnagione un po' più chiara. Sui social media i fan sono insorti, facendo notare questo dettaglio che - a detta di qualcuno - risulta offensivo e, addirittura, reo di discriminazione razziale.

Leggendo ulteriori commenti, inoltre, appare chiaro come il fandom sia abbastanza diviso sulla questione. C'è chi fa notare che il design del personaggio rispecchia, in effetti, quello del manga, seppur forse J.C. Staff ha esagerato con il contrasto cromatico tra la pelle scura e i riflessi di luce. Altri imputano la colpa esclusivamente all'anime (ma forse non sanno che il design originale è di ONE e Yusuke Murata), mentre altri reputano offensivo anche il gioco di parole con il nome dell'eroe (Black Luster, tradotto in italiano con Nerolucido - e, anche in questo caso, l'idea appartiene ai mangaka e non ai producer della serie TV).

Voi cosa ne pensate? Certo è che, per certi versi, forse certe lamentele potrebbero apparire forzate o esagerate, ma è pur vero che la rappresentazione di un eroe di colore in questo modo potrebbe urtare la sensibilità di una parte del pubblico. Senza dimenticare, però, che One-Punch Man è un'opera dissacrante e parodistica tanto dei superheroes comic quanto della vita reale.

In ogni caso le critiche sono sempre dietro l'angolo: i fan di One-Punch Man non stanno apprezzando il comparto tecnico, reo di sfoggiare animazioni al di sotto degli standard e un tratto di disegno non sempre eccellente. Per fortuna, però, alcune scene regalano ancora tante soddisfazioni come la recente battaglia di Garo.