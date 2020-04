One Punch Man 2: un fan rianima lo scontro Saitama vs Suiryu

Sono ormai passati quasi 5 anni da quando One Punch Man, opera originale di One e disegnata da Yusuke Murata, irrompeva a gamba tesa nel panorama mondiale d'animazione con una prima stagione breve ma intensa, capace di rimanere nell'immaginario collettivo come uno degli Anime più spettacolari di sempre grazie a delle animazioni sbalorditive.

Dopo quasi 4 anni di pressioni da parte della fanbase, la seconda stagione è andata in onda a partire dallo scorso Aprile e, pur accontentando una buona parte dei fruitori dell'opera, non ha saputo raggiungere i picchi della stagione precedente e questo ha gettato nell'occhio del ciclone lo studio JC Staff (già animatori di Prison School, Children of the Whales e High Score Girl fra i tanti), reo di non aver saputo raccogliere l'eredità di Madhouse. Seconda stagione che ricordiamo essere tornata con nuovi OAV su One-Punch Man dopo essersi conclusa a luglio.

Fra gli scontri più attesi della stagione c'era sicuramente la finale del torneo di arti marziali fra il campionissimo Suiryu e lo sfidante debuttante Charanko dello stile del colpo dell'acqua gassata frantumante, alias Saitama. Seppur tutto sommato la battaglia fra i due può definirsi godibile, in molti hanno affermato che le animazioni non rendevano giustizia al tratto iperdettagliato di Murata.

Fra i trend topic più in voga di Reddit in questo periodo, lo scontro fra Saitama e Suiryu ricreato dall'animatore dilettante chikodarkzcaguaii memasd, è senza dubbio uno dei più visitati. Se è vero che le animazioni non possono essere al livello di uno studio professionale, è molto interessante notare come la regia del combattimento riesca ad immergere maggiormente nella pesantezza dei colpi sferrati dagli sfidanti.



Avete sentito che per calarsi maggiormente nel ruolo il doppiatore di Saitama si è rasato la testa lasciando di stucco tutto il web?