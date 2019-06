One-Punch Man 2: un fan ricrea la opening utilizzando Microsoft Paint!

La seconda stagione dell'anime di One-Punch Man ha recentemente raggiunto il suo undicesimo episodio, che ci ha mostrato un incredibile scontro tra Genos e Garo. Tuttavia, la stagione sta arrivando alle sue battute finali e un fan ha deciso di mettere alla prova le sue abilità creative utilizzando il noto software Microsoft Paint.

Come ricorderete, la seconda stagione di One-Punch Man, realizzata da JC Staff, fu criticata per una qualità inferiore rispetto alla prima, prodotta da Madhouse. Nonostante ciò, sembra che la qualità stia migliorando con gli ultimi episodi e l'utente Reddit JimBoom7 ha voluto dare il suo contributo ricreando la opening della seconda stagione utilizzando solamente Microsoft Paint.

Il risultato dell'animazione, che potete trovare in calce alla notizia, è sicuramente incredibile, considerando le limitate funzionalità del software. JimBoom7 ha inoltre dichiarato di aver impiegato oltre 200 ore per realizzare il filmato, che sembra essere stato apprezzato dai fan e di aver utilizzato il programma Sony Vegas per montare i diversi fotogrammi. Inoltre, per la canzone che accompagna la sigla è stata utilizzata la cover del cantante Pellek, rendendo quindi il lavoro completamente fan made.

Vi consigliamo quindi di dare un'occhiata al video, mentre ne approfittiamo per segnalarvi il nostro articolo in cui discutiamo delle prima metà di One-Punch Man 2 e del lavoro svolto da JC Staff.