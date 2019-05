One Punch Man 2, un fan ridisegna Sonic con lo stile della prima stagione!

La nuova stagione dell'adattamento animato dell'opera di ONE, One Punch Man 2, non è mancata di forti critiche a livello visivo, a causa di un design dei personaggi e delle animazioni non all'altezza della precedente serie. E nonostante l'anime stia iniziando a sfoderare le sue carte migliori, i fan continuano a essere un po' perplessi.

Le nuove puntate della serie animata eroistica più folle che ci sia ha mostrato tutti i suoi punti deboli tra le mani dello studio J.C. Staff. Tuttavia, seppur non è stata l'erede di un lavoro magistrale effettuato dallo staff nella precedente Madhouse, la serie televisiva si sta difendendo con le unghie e con i denti, sfornando alcuni combattimenti pazzeschi e una computer grafica ben realizzata e ottimizzata, cosa non da poco viste le continue polemiche alla disciplina informatica.

Un appassionato dell'opera, allora, si fa carico del fardello delle critiche al comparto visivo, ridisegnando una scena con protagonista Sonic, di questa seconda stagione, con lo stile della prima serie. Le differenze, palpabili e in calce all'articolo, mostrano sin da subito un cambiamento non da poco a livello visivo. A partire dai colori, ora molto slavati, fino ad arrivare al punto più criticato, ovvero la resa metallica. Già con Genos le critiche erano state potentissime, le sue parti meccaniche, infatti, si erano rivelate troppo sporche e stonavano con l'atmosfera e l'ambiente circostante.

Apprezzabile il lavoro svolto da questo fa e dalla community di Reddit, che si sono trovati immediatamente d'accordo tra di loro nell'analizzare più chiaramente e concretamente dei difetti che, purtroppo, ci sono. Vi ricordiamo che l'ultimo episodio di One Punch Man ha svelato ulteriori dettagli sul passato di Garo, principale antagonista di questa nuova stagione, nonché sterminatore spietato di tutti gli eroi.