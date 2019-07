One Punch Man 2: il finale di stagione lascia alcune questioni irrisolte

Con la conclusione della seconda stagione di One-Punch Man i fan si sono scatenati sui social per manifestare le loro reazioni al finale di serie. Tuttavia rimangono ancora dei quesiti senza risposta, proviamo a capire quali.

L'episodio 12 ha visto un Garo in grande difficoltà: il cacciatore di eroi è stato circondato da Bang e Bomb che lo hanno colpito con le loro micidiali tecniche, lasciando il villain in fin di vita. Con Genos nelle retrovie, per Garo non c'era speranza di manovra, e fortunatamente un membro dell'associazione degli esseri misteriosi accorre in suo aiuto.

Grazie all'aiuto di quest'ultimo Garo riesce a fuggire e contro i tre eroi si scaglia l'enorme millepiedi che qualche episodio prima aveva terrorizzato la popolazione. I tre provano ad affrontarlo, e dopo un potente attacco da parte dei due artisti marziali il mostro riesce a rigenerarsi, vanificando il loro sforzo.

A questo punto interviene Genos, che ricorre a tutte le sue armi per distruggere la creatura, ma anche stavolta non c'è nulla da fare. Il mostro resiste e trasforma le sue ferite in una nuova corazza. In lontananza si scorge la voce di King, che attraverso un microfono cerca di provocare il millepiedi.

Il mostro abbocca, e mentre sta per attaccare l'eroe "più forte del mondo" spunta all'improvviso Saitama, che con un solo pugno lo disintegra. L'episodio si conclude poco dopo.

Oltre ad aver sviscerato in misura maggiore le origini di Garo, l'episodio manca di farci sapere che fine abbia fatto Sonic il Supersonico. L'ultima volta era sul punto di mangiare una cellula di mostro per diventare un essere misterioso. Dopo di che non lo abbiamo più visto.

Garo, d'altro canto, non sembra incline a partecipare ai piani degli esseri misteriosi, e nonostante sia diretto verso il covo dell'associazione troverà di sicuro un modo per ribellarsi. Saitama, inoltre, non pare pienamente cosciente dell'associazione degli esseri misteriosi e di Lord Orochi.

Qui potete trovare la recensione della seconda stagione.