One-Punch Man 2: Garo viene accerchiato nell'episodio 10!

La Stagione 2 di One-Punch Man volge al termine, eppure sembra che Garo sia intenzionato fino all'ultimo nel massacrare tutti gli Eroi professionisti che gli capitano a tiro. Nel più recente episodio, il decimo, l'allievo di Silver Fang è stato accerchiato in una battaglia drammatica.

Dopo aver ricevuto un massacrante colpo da Saitama (ma credendo che sia stato King a darglielo), Garo si è risvegliato all'interno di un edificio. In seguito si è diretto verso un luogo in cui riposare, ignaro del fatto che l'eroe di classe A Death Gatling lo ha seguito insieme ad altri suoi colleghi.

Il cacciatore di eroi, quindi, è stato poi costretto ad uscire allo scoperto da un capanno in cui si era rifugiato e, nonostante fosse malconcio e in balia della febbre per aver sforzato eccessivamente il suo fisico, decide di affrontare i suoi nuovi nemici.

Nonostante le sue abilità, Garo si ritrova accerchiato da un numero elevato di Eroi, che non si risparmiano nello scagliare le loro armi e le rispettive tecniche contro il loro nemico. Garo, tuttavia, continua a tenere duro, e l'episodio ci lascia proprio con la battaglia che sembra finalmente entrare nel vivo.

One-Punch Man 2x11, il penultimo episodio della serie anime di J.C. Staff, torna martedì prossimo in simulcast su VVVVID!