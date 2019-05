One-Punch Man 2: Garou è il protagonista di una splendida fan art

Dopo essere stata largamente attesa dai fan, la seconda stagione di One-Punch Man è infine iniziata dividendo duramente il pubblico tra entusiasti e scettici. La storia di Saitama è oramai entrata nel vivo, con Garou ha rappresentare il nuovo e più importante villain dell'opera.

Nel corso di questi ultimi episodi, Garou è infatti comparso più volte delineando le proprie intenzioni, presentando le proprie ideologie e mostrando al mondo le sue pericolosissime capacità. Una grande forza scorre nelle vene di questo nuovo personaggio che - tolto Saitama - ha saputo mettere in crisi ogni eroe che abbia avuto la sfortuna d'incontrarlo.

Una tale attenzione verso un singolo personaggio non poteva che provocare ripercussioni nella fanbase, la quale ha infatti imparato velocemente ad apprezzare Garou sia per il suo stile che per la sua personalità. Proprio in queste ultime ore, un utente su Reddit ha pubblicato una splendida fan art dedicata a Garou, un'opera curata nei minimi dettagli e visionabile a fondo news che mette ancor più in luce gli apprezzamenti riscossi dal personaggio.

La seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese. Inoltre, proprio in questi ultimi giorni è stata annunciata la data d'uscita dei cofanetti blu-ray e DVD dedicati alla seconda stagione.