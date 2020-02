One Punch Man 2: l'home video corregge altri 245 errori nell'episodio 7 e 8

Abbiamo imparato a conoscere il lungo travaglio che ha reso One Punch Man 2 un gradino al di sotto della qualità raggiunta da Madhouse con la prima stagione. Eppure, leggere la cifra di correzioni che il team ha dovuto apportare alla serie animata per l'uscita home video desta non poche preoccupazioni.

Se vi ricordate bene, qualche mese fa, vi avevamo raccontato dei 315 errori commessi da J.C. Staff nelle sole prime due puntate della stagione 2. Tuttavia, le correzioni effettuate dalla produzione non sono terminate lì, ma hanno dovuto coinvolgere quasi tutte le puntate andate in onda. Infatti, anche l'episodio 7 e 8 sono stati vittima di numerosi problemi tecnici, per un totale di ben 245 errori che lo studio ha prontamente corretto in virtù dell'uscita Blu Ray.

Dalla galleria di immagini accessibile tramite il link alla fonte è possibile ammirare il tremendo lavoro svolto da Bendayd, un fan che ha scovato e raccolto, episodio dopo episodio, ogni modifica apportata dal team. In particolare, oltre alla rimozione del fastidioso effetto di ghosting, sono state interamente modificate diverse scene. Infatti, sono evidenti alcune sparizioni improvvise di personaggi, di elementi di sfondo e di oggetti, nonché alcuni problemi alle animazioni che rendevano poco fluide le sequenze.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa lunga sequela di errori che ha caratterizzato la seconda stagione di One Punch Man? Ve ne aspettavate così tanti per sole due puntate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di sempre, con un commento qua sotto.