One Punch Man 2: il primo incontro tra Garo e Saitama visto con i LEGO

La seconda stagione di One Punch Man, nonostante le polemiche sulla qualità e le aspettative del regista, è riuscita a ritagliarsi una grossa fetta di appassionati, merito soprattutto del durissimo lavoro svolto da Kenichiro Aoki, uno dei migliori animatori che hanno contribuito alla realizzazione del'attesissimo sequel televisivo.

J.C. Staff, sotto pressione da una community esigente, è riuscita a confezionare un prodotto tutto sommato discreto, con diversi momenti di innegabile qualità, seppur il fastidioso effetto di ghosting minasse la resa finale dell'animazione. Gli appassionati del franchise, che hanno apprezzato la produzione televisiva della seconda serie, hanno continuato a spingere One Punch Man tramite i propri canali social.

Infatti, dopo aver proposto l'incontro tra Garo e Saitama con i gattini, un fan ha tentato l'ennesimo salto di qualità. Lo stesso incontro, che vi abbiamo riportato in calce alla nozitia, dunque, è stato riproposto da GiveMeRent con i LEGO, supportando la genialità dell'idea con un video a dir poco pazzesco. Ben presto, la clip è diventata virale in rete, spopolando nelle community dedicate grazie a una realizzazione dettagliata ed esilarante.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile lavoro svolto dal fan della perla di ONE e Yusuke Murata? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione della controversa seconda stagione di One Punch Man.