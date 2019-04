One-Punch Man 2: l'internet reagisce alle banane di Saitama

La seconda stagione di One-Punch Man è ormai entrata nel vivo dell'azione e, seppur vi siano stati giudizi contrastanti sulla sua qualità, è indubbio che l'opera si stia rivelando un successo, con il pubblico che osserva attentamente ogni diramazione narrativa che continua a presentarsi d'episodio in episodio.

Ciò che però ha saputo catalizzare l'attenzione degli spettatori può riassumersi in una visita all'ospedale che Saitama ha compiuto per incontrare gli altri eroi rimasti feriti negli episodi precedenti, un'occasione che il nostro protagonista ha sfruttato per scatenare l'ilarità in tutto il web. Se avete visto l'episodio, saprete infatti che Saitama decide d'offrire ai suoi compagni delle banane, un bislacco tentativo per consolarli dopo le mazzate ricevute tentando al contempo d'ingraziarseli.

In particolare, Mumen Rider si è rivelato come l'eroe rimasto maggiormente sconvolto dopo lo scontro con Garou e, per questo, il nostro Saitama decide di poggiargli una banana proprio sulla ferita consigliandogli di non pensare troppo a quanto accaduto. Successivamente, un'altra banana viene offerta a Tank-Top, il tutto mentre Saitama tenta al contempo d'ottenere nuove informazioni sulle capacità di Garou.

Infine, un'ultima banana viene offerta a Charanko mentre quest'ultimo è sdraiato sul lettino ospedaliero, impossibilitato a muoversi. Proprio per tale motivazione, Saitama decide quindi di poggiare la banana direttamente sulla gamba dell'eroe senza farsi troppi problemi, il tutto tentando di convincere anche Charanko a condividere con lui maggiori informazioni sulle capacità del nemico. Chiaramente non vi è voluto molto prima che il pubblico rispondesse alla scena, con numerosi tweet pubblicati in ogni dove - e visualizzabili cliccando sulla fonte di questa news - che hanno cominciato a moltiplicarsi con il passare delle ore, segno di quanto la community dietro l'anime sia decisamente numerosa.

La seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese.