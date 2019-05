One Punch Man 2, un'invasione di mostri nell'ultima puntata!

Tanti avvenimenti e polemiche nell'ultimo episodio di One Punch Man 2, che non ha convinto i fan per uno scontro che si aspettavano essere molto più epico. Tuttavia, l'episodio 5 di questa nuova stagione non è stata dedicata tutta alla minaccia Garo, poiché accompagnata da pericolosi mostri che hanno messo a soqquadro l'Associazione degli Eroi.

Gli ultimi episodi della serie animata tratta dall'omonimo manga di ONE e Yusuke Murata hanno mostrato diversi eroi, anche di classe S, fronteggiare con coraggio le ultime difficoltà. In particolare, gli appassionati del titolo non sono rimasti molto soddisfatti delle scelte dello studio J.C. Staff con l'ultima puntata, che proprio quando sembrava aver svelato i propri assi nella manica, ha mostrato uno scontro tra Metal Bat e Garo che non è stato all'altezza delle aspettative.

A complicare comunque una situazione tutto fuorché rosea per l'Associazione degli Eroi, sono spuntate all'improvviso una serie incredibile di mostri, che hanno totalmente lasciato con l'acqua alla gola gli eroi di tutte le classi, costretti a fronteggiare numerosi nemici. Il più temibile di essi è sicuramente Centichoro, che insieme ad altri si è rivelato essere una vera gatta da pelare. Addirittura, uno di essi, Phoenix, ha provato reclutare Garo tra le loro fila, vedendosi tuttavia respingere alla richiesta. L'associazione dei mostri è dunque una minaccia importante a cui far fronte, ma che ha permesso di mettere le basi per un duello sexy nel prossimo episodio.

Staremo a vedere, dunque, come i nostri eroi affronteranno le difficoltà, soprattutto ora che Saitama è alle prese con il Super Fight 22.