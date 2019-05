One Punch Man 2, Kenichiro Aoki omaggia con uno sketck il nuovo episodio dell'anime!

Il conto alla rovescia che ci condurrà al nuovo episodio di One Punch Man 2 è agli sgoccioli, e suonerà il suo ticchettio finale alle 20 in punta di questa sera, quando VVVVID diffonderà sottotitolata in italiano e in simulcast la puntata n°5.

La nuova stagione dell'eroe di tutti gli eroi si prepara a debuttare con un nuovo incredibile episodio che sancirà, ancora una volta, l'incredibile successo di questa seconda stagione. Dopo aver ammirato la prima immagine della nuova puntata, trapelata in rete, sono iniziati in rapida successione i gli omaggi degli staffer e animatori che hanno contribuito alla messa in onda e alla realizzazione del progetto. L'ultimo di essi, e tra i più importanti, è firmato Kenichiro Aoki.

Quest'animatore non è solo un grande lavoratore, ma anche il responsabile a cui dovete rendere grazia per le bellissime animazioni viste ad ora su One Punch Man 2. Così come lo scontro tra Genos e Sonic nelle prime puntate, o il meraviglioso incontro fra l'eroe di classe S Tank Top Master e Garo. La sua abilità è indiscussa, una tecnica resa in maniera dinamica e coinvolgente, macchiata solo da un effetto ghosting a lui, giustamente, non imputabile. Così, con uno sketch che potete osservare in fondo alla news, omaggia l'ultimo episodio che sarà tra poche ore trasmesso in onda e, con tutta probabilità, suggerendo un suo possibile coinvolgimento con una scena animata dal talento.

Ci auguriamo, ovviamente, che sia questo il caso, ma non possiamo non nascondere un velo di preoccupazione, nel momento in cui il suo nome fosse presente tra i titoli di coda, circa un rischio di overwork, ovvero un eccessivo lavoro che potrebbe costargli non poca fatica fisica. In ogni caso, non possiamo che ringraziarlo per il lavoro svolto finora, continuando ad augurargli il meglio nella sua carriera.