One-Punch Man 2: la lista di TUTTI i partecipanti al Super Fight 22

Il quinto episodio di One-Punch Man Stagione 2 ha dato finalmente inizio al Super Fight 22. È vero, il nostro Saitama ha già vinto, ma siamo sicuri che molti di voi non ricordano con precisione tutti i partecipanti alla competizione. Ecco, quindi, la nostra lista per aiutarvi!

Nel corso della più recente puntata dell'anime di J.C. Staff, dunque, il presentatore del Super Fight 22 ha annunciato tutti i lottatori in gara per il torneo di arti marziali, presso il quale il nostro eroe si è iscritto sotto la falsa identità di Charanko, l'ultimo e unico allievo del dojo di Bang.

Di seguito la lista, nella quale vi indichiamo anche quali sono gli Eroi presenti in gara:

Lightning Max (Eroe di Classe A)

Ring-Ring (già battuta da Lightning Max)

Benpats

Snakebite Snek (ultimo eroe in Classe A, che nella prima Stagione si era opposto a Saitama perché non lo apprezzava)

Boltane

Bazuzu

Gatling

Hamukichi

Dave

Logy

Mentai

Jakumen

Choze

Souface

Zakos (battuto da Saitama)

Charanko (che in realtà è il nostro Saitama travestito)

Bakuzan (campione in carica)

Suiryu

Su tutti spiccano, insieme al nostro Saitama, ben due Eroi di Classe A, ma anche i misteriosi Bakuzan e Suiryu. Il primo, come vi abbiamo indicato, è il campione delle precedenti edizioni, mentre Suiryu è un lottatore esperto di arti marziali molto affascinante e popolare tra le ragazze, che non si presentava al Super Fight da ben sette anni, poiché ha preferito girare il mondo per diventare più forte. Sembra nutrire un particolare interesse per la forza di Saitama.

Ricordiamo che l'episodio 6 di One-Punch Man 2 uscirà martedì prossimo, in simulcast su VVVVID.it.