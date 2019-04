One Punch Man 2, ecco un primo e meraviglioso cosplay di Fubuki!

Non è stato indolore l'inizio della nuova serie tratta dall'opera di ONE, che ha visto già diverse polemiche per via del comparto tecnico di One Punch Man 2. Per un prodotto tanto atteso come questo, le aspettative sono al massimo, e seppur con qualche delusione, i fan hanno mostrato tutto il loro appoggio al prodotto, grazie anche ai cosplayer.

È senza alcun dubbio la serie più attesa di questa stagione primaverile targata anime, dopo l'incredibile successo gonfiato da un eccelso lavoro dello staff dietro lo studio Madhouse, azienda che recentemente è stata al centro di critiche per via del ricovero di un suo dipendente.

È direttamente su Reddit che si scatena la fantasia dei fan, grazie all'utente Frocharocha, che propone un delizioso cosplay di Fubuki, che potete ammirare in tutto il suo splendore in fondo all'articolo, l'eroina esper salda nella prima posizione della Classe B. La rappresentazione è stata elogiata per la fedeltà al personaggio, convincendo all'unanimità la bravura della ragazza nell'imitare un soggetto assolutamente non facile. La delicatezza del corpo fa trasparire movimenti leggeri, quasi in assenza di peso, che per certi versi toglie, incredibilmente, il fiato.

Serie come queste hanno dalla loro parte un pubblico molto acceso e che prova una potente ammirazione verso il prodotto finale, nonché attivo a pubbliche teorie come quella in cui i fan si sono chiesti quanto sia forte Dolcetto Mask.

E voi, invece, siete concordi al giudizio degli appassionati sul cosplay di Fubuki, o non vi convince?