One-Punch Man 2: Metal Bat è stato il protagonista indiscusso dell'ultimo episodio

Dopo aver dato molta importanza a Garou, la seconda stagione di One-Punch Man sembra voler cambiare focus verso altri eroi che fino ad ora non sono ancora riusciti a brillare di luce propria. In particolare, l'ultimo episodio recentemente pubblicato si è concentrato specificatamente su Metal Bat.

Andando più nel dettaglio, la puntata ci ha mostrato Metal Bat intento ad accettare un nuovo lavoro che nessun altro eroe di Classe S sembrava intenzionato a compiere, compito che l'avrebbe portato ad affrontare ogni genere di mostro e creatura.

Sostanzialmente, il compito di Metal Bat è quello di scortare un dirigente particolarmente snob dell'Hero Association insieme a suo figlio, un incarico apparentemente semplice che però, ben presto, andrà trasformandosi in un vero incubo. Due mostri giungono infatti dal nulla con il preciso obiettivo di rapire il ragazzino, ma l'eroe riesce a metterli fuorigioco senza troppe difficoltà.

Neanche il tempo di riprender fiato che ecco apparire un enorme centopiedi (Centisempai) accompagnato da una creatura in grado d'emettere spore soporifere (Lafreshidon). Il rischio d'addormentarsi viene però meno quando Metal Bat decide di colpirsi violentemente con la sua stessa mazza. Con l'adrenalina che scorre nelle sue vene, l'eroe si lancia quindi all'attacco eliminando anche i nuovi assalitori.

Lo scontro non è però ancora finito visto e considerato che altri avversari fanno la loro apparizione. Metal Bat si ritrova infatti davanti a un altro gigantesco centopiedi (Centichoro) ancor più grande di quello precedente e, peggio ancora, vicino a lui è presente la figura di Garou, il cui arrivo porta alla conclusione dell'episodio. Proprio in ragion di ciò, molti fan si aspettano quindi che il prossimo episodio permetterà agli spettatori di vedere la vera forza di Metal Bat in tutto il suo splendore, uno scontro fra titani che saprà lasciare il segno.

La seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese. Inoltre, proprio in questi ultimi giorni è stata annunciata la data d'uscita dei cofanetti blu-ray e DVD dedicati alla seconda stagione.