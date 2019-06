One-Punch Man 2 mette in scena il combattimento più 'freddo' di Saitama

L'episodio 9 della seconda stagione di One-Punch Man continua il percorso narrativo avviato con le precedenti puntate, mostrandoci la presa di coscienza di Saitama riguardo al suo mestiere da eroe e contemporaneamente il combattimento, particolarmente insipido, contro Bazukan.

Ebbene si, il nostro protagonista non ha ancora trovato un'avversario all'altezza che possa dargli filo da torcere, tuttavia in questo caso è andata anche peggio del solito. Il mostruoso Bazukan, che un attimo prima aveva messo in ginocchio Tsuryu riducendolo in fin di vita, si lancia in un sermone parlando della sua forza e di come riuscirà a disintegrare Saitama all'istante.

L'essere misterioso è iracondo verso il nostro protagonista, dal momento che l'aveva sconfitto con un solo pugno qualche ora prima nel bel mezzo del Super Figh Tournament. A questo punto Bazukan scaglia una serie di attacchi serrati sotto gli occhi sbalorditi di Tsuryu, che vede resistere Saitama come se niente fosse. Il nostro è infatti impelagato in un fastidioso dilemma: non si ricorda assolutamente contro chi sta combattendo!

Pur avendoci lottato poco prima, Saitama è tormentato dal fatto che non riesce a ricordarsi del suo avversario, e questo fa si che sia meno concentrato del solito sulla battaglia, che di fatto finisce con un solo pugno che manda in pezzi il mostruoso Bazukan. Si può dire che questo sia stato il combattimento più "freddo" di Saitama, il quale non era per nulla concentrato sulla lotta dato che non aveva idea di chi avesse di fronte.

Ovviamente Saitama non era in grado rimembrare il suo avversario poiché quando lo aveva affrontato nel torneo era ancora in versione umana, mentre qui lo vediamo chiaramente essere mutato in un essere misterioso, quindi l'interrogativo del calvo protagonista aveva perfettamente senso.

L'episodio 9 ha visto anche un breve "rematch" tra Saitama e Garo e purtroppo anche un calo significativo della qualità.