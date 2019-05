One Punch Man 2, una nuova minaccia in arrivo per Saitama?

La seconda stagione dell'anime che narra le avventure di "Mantello Pelato" si sta rivelando un titolo ricco di luci e ombre, complice un comparto tecnico di One Punch Man 2 non all'altezza delle aspettative. Ma se da una parte le scene di azione peccano, salvo qualche calcio d'angolo, di epico dinamismo, dall'altro la trama procede spedita.

Non vorremmo parlare di ovvietà, Saitama è l'eroe più forte tra tutti gli eori, talmente potente da andare contro ogni logica possibile, al punto tale da odiare persino il proprio esagerato e incommensurabile potere. Ad oggi, nessuno è stato in grado di tenergli testa, nemmeno Boros, l'antagonista più potente ad ora visto, che ci ha deliziati, nello scorso finale di stagione, con un tripudio artistico e action che solo un'ottima produzione dietro un ottimo titolo poteva sfornare.

Tuttavia, proprio nell'ultima scena dell'episodio 6 della seconda serie, si è visto fare la sua comparsa un nuovo personaggio. Egli non è altro che Orochi, il Re dei Mostri, un temibile avversario che sin dal frame in cui appare scatena pura potenza, che si unisce alla cerchia di mostri macabri mostrati su One Punch Man 2. Ormai sappiamo quanto ONE sia uno scrittore sublime, abile nello giocare con i personaggi e, per questo, siamo certi che non ci deluderà con il prossimo grande scontro del nostro "eroe per hobby".

E voi, invece, cosa ne pensate di Orochi, il Leader dell'Associazione dei Mostri? Vi aspettate un grande combattimento? Fatecelo sapere nei commenti.