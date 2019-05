One punch Man 2, nuovi dettagli sul passato di Garo

L'episodio 4 di One Punch Man 2 ha fatto parlare di sé, inaugurando la presentazione di un nuovo potente eroe di Classe S, che si è distinto contro i mostri Centipede. La prossima puntata metterà in luce lo scontro tra Metal Bat e Garo, in cui quest'ultimo si è trovato protagonista di diverse scene che hanno riproposto il suo passato.

Garo, la temibile minaccia che sta mettendo in difficoltà tutto gli eroi, è un personaggio controverso, navigato da un pensiero banale quanto curioso. Nell'ultimo episodio trasmesso in simulcast in italiano su VVVVID nella giornata di martedì, al solito orario, è stato mostrato il personaggio in questione da bambino, e quanto diverso fosse dalla massa con il suo desiderio di voler vedere i cattivi trionfare sul bene. Ed è proprio per tale motivo che Garo si sente invincibile, convinto di essere l'eccezione ad ogni regola vista finora, il cattivo per eccellenza, imbattibile.

Un altro aneddoto sul suo passato ci viene rivelato da Sour Face mentre sta parlando con Saitama nelle vesti di Charanko al fine di poter partecipare al torneo. Anche lui, come lo sterminatore di eroi, è stato allievo di Bang, e arde dentro di lui un forte desiderio di vendetta nei confronti di colui che l'ha umiliato. Infatti, Garo, decise di lasciare il dojo presso cui svolgeva regolarmente i suoi allenamenti nel momento in cui si accorse di non averne più bisogno, di essere già tremendamente più potente di tutti i suoi compagni, decidendo di sconfiggerli tutti in uno scontro reale.

Vi ricordiamo che il quarto episodio è stato elogiato dai fan per via della sua computer grafica, che ha stupito gli appassionati del titolo che si aspettavano un comparto tecnico decisamente inferiore a causa di una tecnica informatica molto discussa e polemizzata in oriente.