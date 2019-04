One-Punch Man 2: ecco perché le abilità di Garou lo rendono un pericolo per qualsiasi eroe

Come probabilmente saprete, l'episodio "The Hunt Begins" della seconda stagione di One-Punch Man scava molto in profondità nell'animo di Garou per mostrarne con chiarezza il desiderio di portare morte e distruzione in ogni dove, il tutto al fine di farsi identificare più come un mostro che come un essere umano.

Anche se alla fin fine l'episodio si è concluso con i classici toni scanzonati a cui la serie ci ha ormai abituati, non bisogna infatti dimenticare che nel corso di tutta la puntata abbiamo visionato solo un susseguirsi di violenti scontri dove Garou ha sostanzialmente massacrato alcuni dei più potenti membri dell'Hero Association.

"The Hunt Begins" è però molto importane non solo poiché rappresenta la prima occasione in cui è possibile vedere il vero potere del nostro Garou, bensì perché può anche aiutarci a capire come mai il criminale s'identifichi come ben più pericoloso e spaventoso di qualsiasi mostruosità in circolazione.

Andando più nel dettaglio e riprendendo alcune discussioni legate alla prima stagione di One-Punch Man, bisogna infatti ricordare che Garou fu uno dei più apprezzati studenti di Silverfang (o Bang), eroe di Classe S N.3 conosciuto anche come uno dei praticanti d'arti marziali più abili del mondo. Tra le molte tecniche imparate da Garou, vi è anche la cosiddetta "Fist of Flowing Water" (Pugno dell'acqua fluente) già ampiamente padroneggiata da Bang. Proprio questo particolare a prima vista insignificante rende però il nuovo villain della serie come la più pericolosa minaccia mai affrontata dalla Hero Association.

Come viene infatti spiegato, le tecniche apprese dalla maggior parte degli eroi sono specificatamente pensate per essere ben preparati - sia in attacco che in difesa - esclusivamente nei confronti di qualsivoglia mostro. Al contrario, le abilità di Bang e Garou sono progettate per ferire e uccidere esseri umani, aspetto che rende quindi quest'ultimo come il primo e vero avversario della serie ha essersi specificatamente preparato all'eliminazione d'eroi. Peggio ancora, Garou ha inoltre potuto studiare l'Almanacco dell'Eroe - libro che elenca i vari eroi, le rispettive tecniche e i diversi poteri -, il quale gli ha offerto un ancor più grande vantaggio tattico.

La seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese.