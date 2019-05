One Punch Man 2, la potenza di Saitama contro gli eroi comics in un'epica illustrazione

Quante volte vi siete chiesti quanto sia in realtà potente Saiatama? Trovare una risposta al quesito pare sia ancora troppo difficile, così come nell'anime di One Punch Man 2 che non ha ancora mostrato limiti e confini all'eroe più forte tra gli eori.

E non abbiamo scelto a caso quest'ultima frase, perché un fan dell'omonima serie di ONE e Yusuke Murata, ha deciso di interpretare in un bellissimo disegno un epico scontro tra Saitama e alcuni degli eroi comics più potenti, tra cui Superman, Batman e Iron-man. Il risultato dell'artista zolge1 è straordinario, una roccaforte di epicità divenuta virale in men che non si dica. E a certificare il successo non sono solo le oltre 78 mila reazioni positive all'illustrazione, ma anche i commenti estasiati di fronte a un disegno tanto ben realizzato.

Infatti, gli eroi comics sono totalmente messi alle strette da Mantello Pelato, raffigurato mentre solleva Superman dal colletto sotto uno sguardo terrificante. Perché ciò che non balza subito all'occhio in questa immagine, tuttavia, è chi rappresenti la giustizia e chi no, poiché nello sfondo una città arde sotto la potenza degli eroi più forti di tutti. Nel frattempo, l'ultimo episodio dell'anime ha svelato il piano dell'Associazione Mostri, che sia il re di questi l'unico in grado di fermare l'uomo in grado di sconfiggere chiunque con un pugno? L'unica cosa certa è che la storia ha iniziato a ingranare la marcia, presentando finalmente alcuni degli eroi di Classe S, che forse dovranno far fronte comune contro le spaventose minacce.

E a voi che ve ne pare il disegno di zolge1, vi piace?