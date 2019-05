One-Punch Man 2: prepariamoci a un duello davvero... sexy!

Nel quinto episodio di One-Punch Man Stagione 2 abbiamo visto che svariate città sono state prese di mira da gruppi di Esseri Misteriosi. Tra questi c'è una donna particolarmente sensuale, che sembra aver trovato pane per i propri denti.

L'Essere Misterioso in questione è Monster Princess Super S e si tratta di una donna in abiti succinti e intimo di pelle, che regge in mano una frusta e sembra avere una particolare propensione al sadomaso. Il mostro sta sgominando svariati eroi e mettendo in pericolo la popolazione, quand'ecco che arriva un'altra, sensuale donna dell'universo di One-Punch Man.

Parliamo di Tormenta dell'Inferno, che con i suoi scagnozzi sembra decisa a combattere contro la pericolosa avversaria, in grado di ipnotizzare gli uomini con una sorta di gas soporifero che secerne probabilmente dal suo corpo.

Insomma, mentre in tutte le città si consumano scontri tra Eroi ed Esseri Misteriosi, su questo fronte prepariamoci a una sfida tutta al femminile, in cui vedremo non pochi riferimenti alla sfera sessuale, vista la natura dell'avversaria della nostra Fubuki.

Ricordiamo che gli episodi di One-Punch Man Stagione 2 vengono trasmessi in simulcast ogni martedì sera su VVVVID.it, ovviamente comprensivi di sottotitoli in italiano grazie al lavoro svolto da VVVVID e Dynit.