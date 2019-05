One Punch Man 2, prepariamoci al prossimo scontro di Garo!

Sembra sempre più dura la vita per le città dell'universo di One Punch Man 2, arricchitosi di ulteriori e nuovi difficoltà con questa seconda serie. Pare che i nostri eroi non avranno pace con l'ultimo corso degli eventi, ormai colmo di temibili minacce che non fanno presagire nulla di buono.

Come se già le difficoltà contro Garo non fossero abbastanza, lo sterminatore di eroi che sta mettendo lentamente a soqquadro l'Associazione, si è unita al panico generale le tumultuose azioni dei mostri, che paiono avere ben più di un singolo piano in mente. L'ultimo episodio dell'anime, dopo aver presentato nelle scene finali lo spaventoso Re dei mostri Okochi, ha svelato molte altre carte sul tavolo, tra cui le basi del prossimo combattimento del sopracitato Garo.

Infatti, l'ex allievo di Silver Fang è ormai giunto in prossimità del suo nuovo obbiettivo, Watchdog man, un eroe di classe S celebre per il suo cosplay canino, che non darà vita facile all'antagonista principale di questo cour narrativo. Staremo a vedere, dunque, cosa ci rivelerà questa seconda stagione con questo atteso scontro, nella speranza che J.C. Staff non deluda ulteriormente le aspettative degli appassionati che non hanno ancora dimenticato il lavoro artistico della prima serie. In ogni caso, gli stessi fan, si sono chiesti se One Punch Man 2 non stia effettivamente mettendo da parte Genos, uno dei beniamini del pubblico di ONE e Yusuke Murata, autori della controparte cartacea.

E voi, cosa vi aspettate da Garo contro Watchdog man?