One-Punch Man 2: pubblicata una nuova immagine del quarto episodio

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @animetv_jp ha pubblicato un tweet con una prima immagine preview dedicata alla nuova puntata della seconda stagione di One-Punch Man, screen che vede protagonista l'eroe Lightning Max.

Proprio in ragion di ciò, molti fan hanno teorizzato che il prossimo episodio potrebbe vedere proprio il giovane eroe come figura chiave delle vicende, una possibilità che molti apprezzerebbero visto e considerato il ruolo marginale che il ragazzo ha fin'ora rivestito nelle vicende della serie.

Dopo averci fatto conoscere più nel dettaglio Garou, con tutto quel che ne è conseguito, e dopo aver potuto osservare da vicino le gesta di Metal Bat, sembrerebbe insomma che anche Lightning Max otterrà un suo momento di gloria. Invero, se si pensa che il nuovo episodio dovrebbe concentrarsi sul torneo di lotta a cui pure Saitama ha deciso di partecipare, non è difficile immaginare che anche in questo caso l'eroe farà solo una fugace apparizione, magari all'interno di un incontro con qualche personaggio secondario se non, addirittura, con lo stesso Saitama.

La seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese. Inoltre, proprio in questi ultimi giorni è stata annunciata la data d'uscita dei cofanetti blu-ray e DVD dedicati alla seconda stagione.