One-Punch Man 2: il rinvio dell'anime migliorerà le animazioni del prossimo episodio?

Il nono episodio di One-Punch Man è slittato alla prossima settimana a causa degli internazionali di tennis che si stanno svolgendo in Francia. I fan sono rimasti delusi da questa decisione, ma l'attesa potrebbe essere più dolce di quanto si pensi, forse.

Non è un mistero, infatti, che la qualità tecnica della seconda stagione di One-Punch Man sia stata piuttosto altalenante, tra episodi che mostravano delle buone animazioni ed altri che scadevano eccessivamente. La schedule lavorativa di J.C Staff pare non esser stata ottimale fino ad ora, e si potrebbe pensare che una settimana in più di produzione possa beneficiare all'episodio, tuttavia le cose stanno diversamente.

I ritmi di lavoro degli studi d'animazioni giapponesi sono molto serrati, e con tutta probabilità l'episodio 9 è già fatto e finito, pronto per essere mandato in onda. La produzione plausibilmente si è già spostata al lavoro delle prossime puntate, e anche con maggior tempo a disposizione, crediamo che i miglioramenti apportati dagli animatori possano essere minimi, magari volti a migliorare la fluidità di alcune sequenze importanti. Tuttavia non bisogna farsi molte aspettative a riguardo, poiché - come già detto precedentemente - J.C staff starebbe già lavorando all'episodio 10.

Non vediamo l'ora, però, di vedere all'opera Saitama contro il mostruoso Goketsu, che ha ridotto in fin di vita perfino Suryu, il combattente più forte della competizione dopo il nostro protagonista. L'essere misterioso non è al corrente della prorompente forza di Saitama e sarà interessante vedere la sua reazione nel prossimo episodio.

Intanto il creatore della serie, ONE, ironizza sul rinvio della puntata con una simpatica illustrazione sul suo profilo Twitter.