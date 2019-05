One-Punch Man 2: rivelata la data di uscita dei cofanetti Blu-ray e DVD

Dopo un inizio di stagione criticato dagli appassionati, la seconda stagione di One-Punch Man sta facendo ricredere tutti. Dopo i recenti apprezzamenti per la computer grafica di One-Punch Man, sono state rivelate dall'account ufficiale della serie animata, tutte le informazioni riguardanti i cofanetti Blu-ray e DVD. Ma vediamo i dettagli!

Dopo anni di attesa l'anime Shonen di Yusuke Murata e ONE, è finalmente iniziato e si è quindi iniziato a parlare di edizioni per l'home video. Tutti i dettagli sono stati descritti nel post di Twitter che potete trovare in fondo alla notizia, che contiene interessanti informazioni.

Innanzitutto scopriamo che, come da consuetudine, la nuova seconda stagione sarà distribuita in volumi e il primo volume di One-Punch Man stagione 2 sarà disponibile dal 27 agosto in due formati, Blu-ray e DVD.

Proseguendo, il posto spiega la prima feature del cofanetto: "La prima caratteristica, è di Saitama all'evento del Fall Festival di One-Punch Man di settembre 2016!"

Possiamo anche ammirare la copertina, che mostra il nostro pelato protagonista nel suo solito costume mentre sfonda un muro con il suo pugno. Saitama inoltre, è rappresentato con il suo sguardo serio.

Infine, vi ricordiamo che One-Punch Man 2 è disponibile in simulcast, sottotitolato in italiano, sulla piattaforma di streaming VVVVID. Se ve li foste persi, nell'ultimo quarto episodio, abbiamo scoperto nuovi dettagli sul passato di Garo.