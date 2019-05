One-Punch Man 2: l'ultimo episodio rivela la vera forza di Suiryu

Il povero protagonista della serie One-Punch Man 2 sappiamo non riuscire a trovare un nemico che valga la pena di combattere. Infatti, grazie alla sia strabiliante forza è in grado di sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno. Per fortuna, la seconda stagione della serie è iniziata e durante l'ultimo episodio Saitama ha affrontato Suiryu.

Sembra che il nostro pelato protagonista abbiamo finalmente colto il significato delle arti marziali, mentre si è si è visto scontrarsi con il guerriero Suiryu, che ha scatenato tutto il suo potenziale. Quest'ultimo inoltre ha dichiarato di essersi iscritto al torneo di arti marziali con l'unico obiettivo di diventare più forte.

Una volta arrivato alle fasi finale del torneo "Super Fight", Suiryu ha scatenato una serie di calci talmente veloci da non poter essere visti ad occhio nudo, poi dare pugni a Saitama la cui potenza inizia a distruggere il ring. Alla fine è stato a lui a vincere, non grazie alla sua forza, ma a causa della parrucca di Saitama, che ha rivelato la sua identità.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di One-Punch Man è disponibile in streaming legale ed in contemporanea con il Giappone su VVVVID, mentre recentemente è stato svelato il piano degli esseri misteriosi.