One-Punch Man 2: rivelate le origini del primo campione del Super Fight

La seconda stagione di One-Punch Man sta mostrando un'Associazione Esseri Misteriosi in azione e Saitama e i suoi compagni sono rimasti vittima dei loro attacchi. Potendo i combattenti di tutto il mondo davanti alla scelta di morire o diventare un Essere Misterioso, King Orochi è diventato la minaccia più grande per l'Associazione degli Eroi.

Tuttavia, durante l'ultimo episodio di One-Punch Man 2 ha fatto il suo arrivo un altro essere molto pericoloso, Gouketsu. Il primo campione dei Super Fight Tournament ha fatto la sua entrata in scena durante il torneo, con la volontà di sfidare Saitama e il recente campione Suiryu.

Gouketsu ha così raccontato che undici anni prima, dopo aver vinto il torneo, non era soddisfatto della sua vittoria e sfido così Orochi a combattere. Gouketsu fu sconfitto dal Re degli Esseri Misteriosi che lo portò nella loro base per torturarlo per parecchio tempo.

È così che Gouketsu ha deciso di assumere le Cellule di Essere Misterioso, che l'hanno reso uno dei membri più potenti dell'Associazione Esseri Misteriosi, ottenendo inoltre tre discepoli, i tre corvi.

Inoltre, abbiamo potuto scoprire anche l'abilità di trasformazione delle Cellule di Essere Misterioso e il loro terribile potere, mentre potrebbe essere venuto alla luce il vero problema delle animazione di JC Staff, lo studio dietro la realizzazione di One-Punch Man 2.